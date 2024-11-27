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        Antalya başarılı kanser tedavileriyle sağlık turizminde öncü rol üstleniyor

        AYŞE YILDIZ - Dünyada kadavradan ilk rahim naklinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerinin yapıldığı Antalya, başarılı kanser tedavileriyle de sağlık turizmine önemli katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:01
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        Antalya başarılı kanser tedavileriyle sağlık turizminde öncü rol üstleniyor
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        AYŞE YILDIZ - Dünyada kadavradan ilk rahim naklinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerinin yapıldığı Antalya, başarılı kanser tedavileriyle de sağlık turizmine önemli katkı sağlıyor.

        Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya, özellikle son yıllarda sağlık turizmiyle de öne çıkmaya başladı. Güçlü altyapısı ve teknolojik donanımıyla rahimden yüz nakline, çift kol nakillerinden, böbrek, karaciğer, kalp, kornea, kök hücre ve bağırsak operasyonlarına kadar birçok nakil tek merkezde yapılabiliyor.

        Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra ABD'den Hindistan'a, Rusya'dan Çin'e farklı ülkelerden gelen hastalar da sağlık turizmi kapsamında kentte tedavi olma imkanı buluyor.

        Dünyada kadavradan ilk rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini ekibiyle yapan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin yurt içi ve dışında sağlıkta güvenilir merkezler arasında yer aldığını söyledi.

        - Meme kanserinde tüm tedaviler tek merkezde yapılıyor

        Birçok kanser hastasının tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Özkan, "Antalya turizm kenti olması dolayısıyla birçok ülkeden direkt uçuşlar var. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde başarılı tedaviler veriliyor. Meme kanserinin tanısından cerrahisine, kemoterapiden radyoterapisine, gen testinden genetik tüm incelemelere kadar tüm aşamaları tek merkezde yapılabiliyor. Gelen hasta meme kanseriyle ilgili komple tüm tedavilerini olabiliyor." diye konuştu.

        Aynı zamanda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Özkan, birçok hastanın servisleri gezmek yerine tek merkezde toplu tedavi olmak için geldiğini vurguladı.

        Sağlıkta memnuniyetin en önemli reklam olduğuna dikkati çeken Özkan, "Hastanın aynı merkezde tüm tedavilerini olabilmesi büyük önem taşıyor. Sağlık turizmi için emek vererek, hem tedavi imkanı hem de ülkemiz için prestij sağlıyoruz. Başarılı tedaviler ülkemizin dışarıdaki prestijini çok artırıyor. Kanser tedavisinde kemoterapi, akıllı ilaçlar, onkoloji başta olmak üzere çok iyi ekibinizin olması gerekiyor. Bizim böyle bir avantajımız var." diye konuştu.

        - Büyük ameliyatlar için de Antalya tercih ediliyor

        Son yıllarda özellikle kanser tedavisi gibi büyük ameliyatlar için de hastaların Antalya'yı tercih ettiğini aktaran Özkan, sağlık turizminde devamlılığın sağlanması için "merdiven altı" yerlerdeki uygulamaların sıkı denetlenmesi gerektiğini belirtti.

        Kanserde erken tanının önemine işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

        "Kanseri erken evrede yakalamak çok önemli. Özellikle meme kanseri başta yavaş ilerliyor ancak ileri aşamada çok hızlı yayılıyor. Kanser olunca memenin tamamı alınacakmış gibi bir algı var. Bazıları memesinin alınmaması bazıları da 'durduk yere başım ağrımasın' diye kontrollere gitmeyebiliyor. Böyle olunca estetik kaygı meme kanseri tedavisini geciktirilebiliyor. Ne kadar erken yakalarsak hem tedavisi çok daha başarılı hem de alınan doku daha küçük olabiliyor. Kanser tedavisinde ana hedef tümörün memeden uzaklaştırılmasıdır. Meme ucunu ve dokusunu koruyarak, rekonstrüksiyonla (onarım) iyi bir meme oluşturabiliyoruz."

        - "Üniversite ve kamu hastaneleri sağlık turizmine katkı sunuyor"

        Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat da Türkiye'nin sağlık turizmi gelirinin yaklaşık yüzde 70'ini İstanbul ve Antalya'nın karşıladığını söyledi.

        Kanser tedavisi ve organ nakli için de Antalya ve İstanbul'un ilk tercih edilen kentler olduğunu anlatan Kanpolat, "Antalya'daki üniversite ve kamu hastaneleri sağlık turizmine çok ciddi katkı sunuyor. Diş tedavisi için de yurt dışından çok sayıda yabancı kişi hastanelerimizi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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