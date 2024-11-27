Deri sektörü profesyonelleri Antalya'daki moda fuarında buluşacak

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather & Fur Fashion Show), 12-15 Aralık'ta Antalya'da yapılacak.

Dernek Başkanı Cengiz Sarıgül, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek fuara 20 ülkeden bin alıcının katılmasını beklediklerini bildirdi.

Fuarda Türkiye'den de 68 firmanın yer alacağını aktaran Sarıgül, yerli firmalarla yabancı alıcıları buluşturacaklarını belirtti.

Alıcıların ağırlıklı olarak Rusya'dan olacağını anlatan Sarıgül, "Ruslar Antalya'yı çok seviyor, en iyi firmaların burada olduğunu biliyor, kendilerini değerli hissediyor ve gelmek istiyor. Hem fuara gelip alımlarını gerçekleştiriyor hem de tatil yapıyor. Bu organizasyon başka bir yerde olsa o müşteriyi hiçbir şekilde getiremeyiz." ifadelerini kullandı.

Fuarı Antalya'da yılda iki kez düzenlediklerini hatırlatan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Sektör olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu fuar olmazsa belki de hiç kimse yeni bir şey üretmeyecek. Hepimiz firmalarımızı fuara yönelik beklentilerle diri ve daha güncel tutuyoruz, modeller hazırlıyoruz. Antalya'da düzenleyeceğimiz bu fuarın sektöre büyük bir moral olacağını düşünüyoruz. Her şeye rağmen dünyada deri konfeksiyon olarak birinci sıradayız. Dünyada deri modasına yön veren yer de Antalya. İnsanlar her 6 ayda bir buraya geldiklerinde 4-5 bin yeni modelle karşılaşıyor. Gerçekten dünyada böyle bir üretim hacmi ve çeşitlilik yok."