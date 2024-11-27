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        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 kişi tutuklandı

        Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 204 şüphelinden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:48
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 kişi tutuklandı
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        Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 204 şüphelinden 22'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenledi.

        Son bir haftada yapılan operasyonlarda, 2 kilo 673 gram esrar, 219 gram eroin, 118 gram metamfetamin, 38 gram kokain, 400 sentetik hap, 281 sentetik kannabinoid (A4), 19 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 6 ruhsatsız silah ve silahlara ait 187 adet fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 204 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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