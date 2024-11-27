Antalya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

Öldürülen kadının, A.P. ile 12 yıllık birlikteliklerinden 3 çocuğunun olduğu, önceki evliliğinden de 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Güzeloba Mahallesi 2238 Sokak'taki bir apartman dairesinde A.P. (55) ile birlikte yaşadıkları H.A. (39) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P, çocuklar okuldayken H.A'yı evde silahla vurdu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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