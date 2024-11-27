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        Antalya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 19:21 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:27
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        Antalya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Güzeloba Mahallesi 2238 Sokak'taki bir apartman dairesinde A.P. (55) ile birlikte yaşadıkları H.A. (39) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P, çocuklar okuldayken H.A'yı evde silahla vurdu.

        Silah sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede, kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Şüpheli A.P'nin olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olduğu bildirildi.

        Öldürülen kadının, A.P. ile 12 yıllık birlikteliklerinden 3 çocuğunun olduğu, önceki evliliğinden de 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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