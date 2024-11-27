Antalya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.

Anamur istikametinden Gazipaşa yönüne hareket eden Vedat Sönmez'in kullandığı 07 UH 271 plakalı otomobil, Beyrebucak Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.