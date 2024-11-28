24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 6 Aralık'ta başlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde klasik müzik ve cazın sevilen isimleri sahne alacak.

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