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        24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 6 Aralık'ta başlayacak

        Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 6-20 Aralık'ta 24'üncü kez sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:33
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        24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 6 Aralık'ta başlayacak
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        Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 6-20 Aralık'ta 24'üncü kez sanatseverlerle buluşacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde klasik müzik ve cazın sevilen isimleri sahne alacak.

        Festival, 6 Aralık'ta ünlü sanatçı Karsu'nun performansı ile başlayacak.

        Festival öncesinde Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta gün boyu nostalji tramvayında Antalyalılara müzik ziyafeti sunacak.

        Halkla iç içe gerçekleştirilecek etkinliğin renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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