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        Antalya'da imam nikahlı olarak yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:01 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:10
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        Antalya'da imam nikahlı olarak yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

        Güzeloba Mahallesi'nde H.A'yı (39) evlerinde öldürdükten sonra polise teslim olan A.P'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, Uncalı Semt Polikliniği'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

        Zanlı A.P'nin ilk ifadesinde, "Eşim işe başladıktan sonra evden çok uzaklaştı. Bana kötü davranmaya başladı. Hakaretler etmeye başladı. Ben de hayatında başkası olduğunu düşündüm. Eve çiçek falan gelmişti. Sürekli tartışıyorduk, bu yüzden öldürdüm." dediği öğrenildi.

        Öldürülen kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kadının yakınları cenazenin teslimi sırasında gözyaşı döktü.

        H.A'nın Adana'da toprağa verileceği, 6 çocuğundan 4'ünün devlet koruması altına alındığı belirtildi.

        - Olay

        2238 Sokak'taki bir apartman dairesinde ikamet eden A.P. ile H.A. arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.P, çocuklar okuldayken H.A'yı evde silahla vurup öldürerek polis merkezine teslim olmuştu.

        Öldürülen kadının, A.P. ile 12 yıllık birlikteliklerinden 3 çocuğunun olduğu, önceki evliliğinden de 3 çocuğunun bulunduğu belirtilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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