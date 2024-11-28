Antalya'da 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesindeki bir parkta 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yiğit A. (18) ve oyun oynamaları için parka getirdiği yeğenleri E.A. (6) ile B.A'nın (12) pompalı tüfek ve silahla ateş açılması sonucu yaralanmalarıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.