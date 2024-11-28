Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aşevi 553 bin porsiyon yemek dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez aşevi, ihtiyaç sahiplerine 553 bin 266 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Duraliler Mahallesi'ndeki aşevinde gıda mühendisleri ve uzman diyetisyen gözetiminde 41 kişiden oluşan ekip, her gün öğle ve akşam öğünleri için üç çeşit yemek hazırlayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.