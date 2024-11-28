Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aşevi 553 bin porsiyon yemek dağıttı
Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez aşevi, ihtiyaç sahiplerine 553 bin 266 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez aşevi, ihtiyaç sahiplerine 553 bin 266 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Duraliler Mahallesi'ndeki aşevinde gıda mühendisleri ve uzman diyetisyen gözetiminde 41 kişiden oluşan ekip, her gün öğle ve akşam öğünleri için üç çeşit yemek hazırlayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Doğal afetlerde, ramazan ve muharrem aylarında Antalya’nın dört bir yanında vatandaşlara yemek ikramında bulunmak için oluşturulan mobil aşevleri sayesinde 74 bin 237 kişiye sıcak yemek yardımı sağlandı.
Ayrıca, öğrencilere yönelik başlatılan sıcak çorba ikramı kapsamında 3 bin 950 kişiye çorba dağıtımı yapıldı.
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