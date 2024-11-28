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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:06
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtarak 2 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda şüpheliler A.Y.Ç, M.A.Ç, T.T, M.E.G, M.H.G, E.K. ve Y.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ziynet eşyası, bir miktar para, 7 cep telefonu ve SIM kartı ile dijital materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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