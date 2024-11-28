Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtarak 2 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda şüpheliler A.Y.Ç, M.A.Ç, T.T, M.E.G, M.H.G, E.K. ve Y.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ziynet eşyası, bir miktar para, 7 cep telefonu ve SIM kartı ile dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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