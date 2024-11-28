Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtarak 2 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler A.Y.Ç, M.A.Ç, T.T, M.E.G, M.H.G, E.K. ve Y.B. gözaltına alındı.