Serik'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Merkez Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın tüpüyle yaptı.
İtfaiyenin ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.
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