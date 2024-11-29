Serik'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Merkez Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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