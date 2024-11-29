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        Serik'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:50
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        Serik'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

        Merkez Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın tüpüyle yaptı.

        İtfaiyenin ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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