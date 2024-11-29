Antalya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili 2 kişi yakalandı

Olayla ilgili çalışma yapan polis Furkan D. ve Adem D'yi gözaltına aldı.

Akyol, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi'ndeki kıraathanede bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

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