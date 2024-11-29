Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Kentte pazar günü itibariyle ise soğuk ve yağmurlu havanın etkisini göstermesi bekleniyor.

Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.

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