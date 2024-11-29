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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:03 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:03
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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanmasına yönelik helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        Son bir haftada, yük ve yolcu taşımacılığı, alkol ve uyuşturucu madde, emniyet kemeri, motosiklet ve motorlu bisiklet ile okul servis araçlarına yönelik denetimlerin de yer aldığı çalışmalarda 60 bin 664 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Ekiplerce yasak park, hız ihlali, alkollü araç kullanımı, korsan taşımacılık, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 13 bin 651 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca hava araçlarıyla yapılan denetimlerde ise 293 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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