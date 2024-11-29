Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanmasına yönelik helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son bir haftada, yük ve yolcu taşımacılığı, alkol ve uyuşturucu madde, emniyet kemeri, motosiklet ve motorlu bisiklet ile okul servis araçlarına yönelik denetimlerin de yer aldığı çalışmalarda 60 bin 664 araç ve sürücüsü kontrol edildi.