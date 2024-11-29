Antalyaspor- Sivasspor maçının ardından

Girdikleri pozisyonları gole çevirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Uygun, "Rakip bizi yenmeyi başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün taktir haklarını da rakipten yana kullandı." diye konuştu.

Bireysel hatalar yaptıklarını belirten Uygun, kendi bireysel yetenekleriyle de gol bulamadıklarını kaydetti.

Karşılaşmanın gayet güzel ve çekişmeli geçtiğini dile getiren Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." dedi.

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