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        Antalyaspor- Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:39 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:39
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        Antalyaspor- Sivasspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." dedi.

        Uygun, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına rakibi tebrik ederek başladı.

        Karşılaşmanın gayet güzel ve çekişmeli geçtiğini dile getiren Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." ifadesini kullandı.

        Bireysel hatalar yaptıklarını belirten Uygun, kendi bireysel yetenekleriyle de gol bulamadıklarını kaydetti.

        Girdikleri pozisyonları gole çevirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Uygun, "Rakip bizi yenmeyi başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün taktir haklarını da rakipten yana kullandı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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