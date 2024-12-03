Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kaş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri meclis üyelerince görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı.

        Mecliste, 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

        Kaş Belediyesi Halk Lokantasında yemek (menü-öğle yemeği) bedelinin 80 lira olması kabul edildi.

        Demirhan, belediye olarak yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

        Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?

        Benzer Haberler

        Gazipaşa Kaymakamı Korkutata, özel çocuklarla bir araya geldi
        Gazipaşa Kaymakamı Korkutata, özel çocuklarla bir araya geldi
        Antalya, Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Antalya, Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanıyor
        AK Parti'li Yılmaz: Paranız varsa neden işçilerin sigorta primlerini ödemiy...
        AK Parti'li Yılmaz: Paranız varsa neden işçilerin sigorta primlerini ödemiy...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Antalya'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Antalya'da konuştu:
        Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı
        Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı
        Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
        Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği