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        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:23
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        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, müşteki Z.Ş, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, müştekinin 250 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar parasını alan kişinin T.E. olduğu tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla adresinde yakalanan T.E, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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