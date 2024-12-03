Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, müşteki Z.Ş, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, müştekinin 250 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar parasını alan kişinin T.E. olduğu tespit edildi.