Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da GÖRSİM Projesinin açılışı yapıldı

        Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğince hayata geçirilen "Görünenin Ötesinde Gönüllerin Merkezinde (GÖRSİM) Projesinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da GÖRSİM Projesinin açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğince hayata geçirilen "Görünenin Ötesinde Gönüllerin Merkezinde (GÖRSİM) Projesinin açılışı yapıldı.

        Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, görme engelli bireylerin projelerini her zaman destekleyeceklerini söyledi.

        Görme engelli bireylerin, projelerle bazı problemlere çözüm arayışında olduğunu anlatan Şahin, "Bu projenin çok özel olduğunu düşünüyorum. Görme engelli çocuklar, kendileri bu projeyi geliştirip, yine kendilerine faydalı olacak işler yapmaya çalışıyorlar. Bizim de desteklerimiz devam edecek." dedi.

        Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Kaya ise, derneklerinin en köklü özelliğinden birinin hayata geçirdikleri projeler olduğunu ifade etti.

        Derneğin kuruluşundan itibaren uyguladıkları projelerle birçok görme engelli bireyin meslek sahibi olarak toplumda yer edindiğine dikkati çeken Kaya, "Derneğimizde 95 öğrenci var, GÖRSİM Projesini ortaya çıkaran da bizzat öğrencilerimizdir." ifadesini kullandı.

        AR-GE ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek de GÖRSİM Projesiyle görme engelli bireyleri ilgilendiren toplumsal sorumlara kendileri tarafından yenilikçi çözümler üretmeyi amaçladıklarının vurguladı.

        Projede, engelli bireylere maddi yardım yerine, onların istihdam ve kişisel beceri olanaklarının arttırılmasının hedeflendiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Engellilerin, sosyoekonomik hayata tam katılım sağlaması için kendilerine fırsat verilen, üreten, söz sahibi olan kendi sosyal ve aile ortamlarını oluşturan bireyler olması için kişisel gelişim ve istihdam kabiliyetlerinin artışını sağlayacak çözümler sosyal motivasyon modelimizin içinde yer almıştır. Yaşayarak öğrenmeye odaklı sosyal ve kültürel faaliyetleri sayesinde görme engelli bireylerin psikososyal gelişimine katkı sağlaması ve toplumun üreten kesimi olarak rol üstlenmeleri hedeflenmektedir. Farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleriyle görme engelli bireylerin aileleri ve gören akranlarını da görme engellilerin sorunlarına ve çözümlerine karşı bilinç ve farkındalık kazanması sonuçları beklenmektedir. GÖRSİM, görmeyen bireylere çalışma ortamı tesis ederken, aynı zamanda beyaz baston gönüllü takip veri tabanı ile yapay zeka destekli sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır. Üniversitede eğitim gören engelli öğrenciler ve akademisyenler için de engelli sorunlarına yönelik çalışmalarında ilham olacak yardım edecek bilimsel araştırma altyapısı projenin sonuçlarından biri olacak."

        Etkinlik, görme engelli çocukların şiir okuması, şarkı söylemesi ve çeşitli gösterileriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?

        Benzer Haberler

        Antalya'da yağış etkili oldu
        Antalya'da yağış etkili oldu
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Antalyaspor kupada 5'inci tura rahat yükseldi
        Antalyaspor kupada 5'inci tura rahat yükseldi
        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        29. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı
        29. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı
        Alanyaspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı