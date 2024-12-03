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        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:18 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:18
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        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartman dairesinin dördüncü katında henüz bilinmeyen nedeniyle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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