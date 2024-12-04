Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:GainPark
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Murat Şener
Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Juan Christian (Dk. 62 Hadergjonaj), Lima, Fatih Aksoy (Dk. 62 Aliti), Balkovec (Dk. 80 Nejdet Nezir Bilin), Janvier (Dk. 46 Makouta), Buluthan Bulut, Rony Lopes, Hwang (Dk. 46 Arda Usluoğlu), Yusuf Özdemir, Serdar Dursun
Fethiyespor: Arda Akbulut, Çağan Erciyas, Şahan Akyüz (Dk. 46 Mehmet Türkmen), Umut Toy, Aziz Aksoy, Ömer Gündüz, Berat Satır (Dk. 46 Cihan Kazan), Emre Bekir (Dk. 46 Canberk Özdemir), Ahmet Dereli (Dk. 68 Kayrahan Yılmaz), Nurettin Çakır, Özcan Yaşar (Dk. 46 Muhammet Erdem)
Goller: Dk. 11 Janvier, Dk. 16 Balkovec, Dk. 28 Rony Lopes, Dk. 81 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 84 Mehmet Türkmen (Fethiyespor)
Sart kart: Dk. 57 Ömer Gündüz (Fethiyespor)
ANTALYA
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