Fresh Antalya Fuarı, 12 yıl aradan sonra gelecek sene düzenlenecek

Sebze ve meyve sektörü profesyonellerini bir araya getiren Fresh Antalya Fuarı, 12 yıl aradan sonra 18-20 Eylül 2025'te yeniden ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, yaptığı yazılı açıklamada, en son 2012'de gerçekleştirdikleri fuarı, yeniden gündeme taşıdıklarını belirtti.

Sektör açısından önemli bir fuarı yeniden organize ettikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Bıdı, "Fresh Antalya, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında tarım ve gıda sektöründe bir marka haline gelmeye aday. Antalya, bu fuarla birlikte küresel ticaretin ve tarımın merkezlerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak fuarda, yaş meyve ve sebzelerden organik ürün makinelerine, paketleme malzemelerinden lojistik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerin sergileneceğini kaydeden Bıdı, 50 ülkeden alım heyetlerini Antalya'da firmalarla buluşturacaklarını bildirdi.

ANFAŞ Ulusal ve Uluslararası Fuarlar İdare Direktörü Yusuf Oğuz Evler de fuarın sadece ticari bir etkinlik değil, Türkiye'nin tarım gücünü dünya çapında tanıtacak, uluslararası işbirliklerini güçlendirecek ve sektördeki en yeni inovasyonları sergileyecek önemli bir platform olacağını belirtti.

Fresh Antalya Fuarı Proje Müdürü Buse Özbilek ise fuarın dünya çapında tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren lider firmaları, sektör profesyonellerini ve uluslararası alıcıları bir araya getirerek, ticaret ve işbirlikleri için verimli olacağını ifade etti.