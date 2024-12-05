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        Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası başladı

        Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nın açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:35
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        Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası başladı
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        Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nın açılış töreni yapıldı.

        Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan organizasyon, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen seremoni ile başladı.

        Şampiyonada, 28 ülkeden 450 sporcu mücadele ediyor.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, açılış töreninde yaptığı konuşmada, katılımcı ülke temsilcilerine teşekkür ederek sporculara başarı diledi.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da şampiyonanın Antalya'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Büyükler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenlenecek Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası, 8 Aralık Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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