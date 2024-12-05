Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası başladı

Büyükler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenlenecek Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası, 8 Aralık Pazar günü sona erecek.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da şampiyonanın Antalya'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, açılış töreninde yaptığı konuşmada, katılımcı ülke temsilcilerine teşekkür ederek sporculara başarı diledi.

Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan organizasyon, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen seremoni ile başladı.

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