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        Alanya'da okulda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:44
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        Alanya'da okulda çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kadıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bodrum katında, elektrik trafosundan kaynaklı yangın çıktı.

        Yangını fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

        Yangın esnasında öğrenciler öğretmenleri tarafından okul bahçesine çıkartıldı.

        Yangın nedeniyle okulun bodrum katında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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