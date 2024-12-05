Alanya'da okulda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kadıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bodrum katında, elektrik trafosundan kaynaklı yangın çıktı.
Yangını fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangın esnasında öğrenciler öğretmenleri tarafından okul bahçesine çıkartıldı.
Yangın nedeniyle okulun bodrum katında hasar oluştu.
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