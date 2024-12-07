Alanya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik 11 adrese operasyon yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.