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        Alanya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik 11 adrese operasyon yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:54
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        Alanya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik 11 adrese operasyon yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 14 tabanca, 14 av tüfeği, bir uzun namlulu tüfek, 421 fişek, 18 şarjör ve 36 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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