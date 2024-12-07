Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Şüpheliler B.A. ve S.K'nın üst aramasında, bir miktar kokain, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bekçi timlerince durumundan şüphenilen 2 kişi durduruldu.

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