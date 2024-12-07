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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:28
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bekçi timlerince durumundan şüphenilen 2 kişi durduruldu.

        Şüpheliler B.A. ve S.K'nın üst aramasında, bir miktar kokain, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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