Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bekçi timlerince durumundan şüphenilen 2 kişi durduruldu.
Şüpheliler B.A. ve S.K'nın üst aramasında, bir miktar kokain, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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