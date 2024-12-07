Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu Alanya'da başladı
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Atatürk Spor Salonu'nda organizasyonun ilk maçlarında Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları, YFO Haydarpaşa'yı 4-1; Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 8-1; Metpack Alanya Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı'nı 8-3 ve Gaziantep Doruk SK, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 8-2 yendi.
Günün ikinci karşılaşmalarında ise Zonguldak Gençlik Merkezi, Adana Hokey'i 4-2; Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı'nı 17-1; Gaziantep Polisgücü, Dokuz Eylül Üniversitesini 13-1 ve Gaziantep Doruk SK ise Metpack Alanya Yıldızları'nı 2-1 mağlup etti.
Türkiye Hokey Federasyonu Asbaşkanı Yasin Yükseler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 takımın katılımıyla başlayan maçların 11 Aralık'a kadar devam edeceğini söyledi.
Güzel bir sezon temennisinde bulunan Yükseler, "Lig sonunda ilk 5 takımımız play-off, geriye kalan takımlarımız ise play-out oynayacak. Süper final ise Amasya'da gerçekleşecek. Orada da şampiyon olan takım, Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek." diye konuştu.
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