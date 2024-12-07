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        Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu Alanya'da başladı

        Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 20:44 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:09
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        Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu Alanya'da başladı
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        Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Atatürk Spor Salonu'nda organizasyonun ilk maçlarında Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları, YFO Haydarpaşa'yı 4-1; Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 8-1; Metpack Alanya Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı'nı 8-3 ve Gaziantep Doruk SK, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 8-2 yendi.

        Günün ikinci karşılaşmalarında ise Zonguldak Gençlik Merkezi, Adana Hokey'i 4-2; Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı'nı 17-1; Gaziantep Polisgücü, Dokuz Eylül Üniversitesini 13-1 ve Gaziantep Doruk SK ise Metpack Alanya Yıldızları'nı 2-1 mağlup etti.

        Türkiye Hokey Federasyonu Asbaşkanı Yasin Yükseler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 takımın katılımıyla başlayan maçların 11 Aralık'a kadar devam edeceğini söyledi.

        Güzel bir sezon temennisinde bulunan Yükseler, "Lig sonunda ilk 5 takımımız play-off, geriye kalan takımlarımız ise play-out oynayacak. Süper final ise Amasya'da gerçekleşecek. Orada da şampiyon olan takım, Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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