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        Taş ve ağaç parçaları Kemal dedenin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor

        VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'nın Akseki ilçesinde topladığı taş ve ağaç parçalarını işleyerek sanata dönüştüren 91 yaşındaki Kemal Şengül, evinin bir odasını yaptığı el emeği dekoratif ürünlerle doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:17
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        Taş ve ağaç parçaları Kemal dedenin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor
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        VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'nın Akseki ilçesinde topladığı taş ve ağaç parçalarını işleyerek sanata dönüştüren 91 yaşındaki Kemal Şengül, evinin bir odasını yaptığı el emeği dekoratif ürünlerle doldurdu.

        Eşi rahatsızlığı dolayısıyla İstanbul'daki çocuklarının yanında kalan Şengül, Akseki'de Akşahap Mahallesi'nde yöreye özgü mimarisiyle dikkati çeken "düğmeli evde" yaşamını sürdürüyor.

        Rahatsızlıkları nedeniyle kalp kapağı değiştirilen ve 5 ameliyat geçiren Şengül, doktorunun "Stresten uzak kalmak için kendine uğraş bul" tavsiyesi üzerine hobi edinmeye çalıştı. Çiftçilikle uğraşan Şengül, 50 yıl önce ağaç ve taş işlemeciliğine başladı.

        Dağlardan topladığı ağaç parçaları ve taşlardan dekoratif ürünler yapmayı deneyen Şengül, zamanla kendini geliştirerek, heykel, hayvan ve çiçek figürleri ile süs eşyaları üretti.

        Şengül, bazı objeleri çocuklara hediye ederek, onları mutlu ediyor.

        - "Objeyi tamamlamak bazen günlerimi alıyor"

        Atölyeye dönüştürdüğü evindeki odasında 300'ün üzerinde eser sergileyen Şengül, AA muhabirine, sabah erken saatlerde kalkıp dağa çıktığını, dere yataklarını da gezdiğini söyledi.

        Beğendiği malzemeleri toplayarak, evine getirdiğini anlatan Şengül, "Kafamda tasarladığım figüre göre malzeme topluyorum. Keser, bıçkı, törpü, testere, matkap, çivi gibi malzemeler kullanarak, odun ve taşlara şekiller veriyorum. Objeyi tamamlamak bazen günlerimi alıyor. Evime gelen misafirler objeleri inceliyor ve çok beğeniyorlar." dedi.

        Eserlerinin evinde çürümemesini isteyen Şengül, "Bazen yaptıklarımı çocuklara hediye ediyorum, çok mutlu oluyorlar. Tek isteğim yıllardır emek verdiğim bu eserlerin, müze gibi bir yerde sergilenmesi, herkesin bu objeleri görmesi. Talep olması halinde müzeye bağışlayabilirim. Ağaç ve taş işlemeciliği bana terapi gibi geldi, ürettikçe kendimi daha iyi hissediyorum. Görenlerin eserlerimi beğenmesi hoşuma gidiyor." diye konuştu.

        Şengül, geçimini yaşlılık maaşı ve eserlerinden elde ettiği gelirle sağladığını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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