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        Antalya'da aracın çarptığı yaya öldü

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:44
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        Antalya'da aracın çarptığı yaya öldü
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Organize Sanayi Bölgesi birinci alt geçit kavşağında yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan 28 yaşındaki İbrahim Koyuncu'ya, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Esnaflık yapan ve bekar olan Koyuncu'nun Muğla'nın Seydimeker ilçesinden Antalya Organize Sanayi Bölgesine malzeme almak için geldiği öğrenildi.

        Oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan almaya gelen baba Ali Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluna çarpıp kaçan sürücünün yakalanmasını istedi.

        Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda otopsi işlemleri süren Koyuncu'nun cenazesi, memleketi Muğla'nın Seydikemer ilçesine gönderilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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