Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da başladı

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 20 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya takımları mücadele edecek.

Organizasyonun katılımcı sayısıyla Avrupa futgolfünde ilk özelliği taşıdığını ifade eden Güvenir, "Dünyada ve Avrupa'da her geçen gün gelişen, Türkiye'de de giderek yaygınlaşan futgolf, futbol topuyla golf sahasında golf kurallarına göre oynanıyor, futbol ve golfün birleşiminden oluşuyor. Avrupa şampiyonasında yarın grup maçları tamamlanacak. 11 Aralık'ta çeyrek final, 12 Aralık'ta yarı final ve 13 Aralık'ta final maçları oynanacak. Antalya'da üç ayrı sahada böylesi önemli bir organizasyonu düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Avrupa'nın önemli futgolf oyuncuları da Türkiye'de, Antalya'da olmaktan çok mutlu olduklarını bizlere ilettiler." diye konuştu.