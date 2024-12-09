Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da dünürünün cenaze törenine katıldı

Daha sonra Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Nadir'in ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yakınları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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