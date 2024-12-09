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        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da dünürünün cenaze törenine katıldı

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:55 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:55
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        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da dünürünün cenaze törenine katıldı
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı.

        Orhan Nadir için Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Cenazeye Nadir'in ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yakınları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Nadir'in cenazesi toprağa verildi.

        Daha sonra Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti.

        Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Orhan Nadir, 7 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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