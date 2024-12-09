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        Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı

        Antalya'da başlayan Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:09 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:37
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        Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı
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        Antalya'da başlayan Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

        Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği şampiyonada, 20 ülkeden 500 sporcu mücadele ediyor.

        Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya'dan sporcular yer alıyor.

        Erkek, senyör ve kadın kategorilerinde düzenlenen turnuvada Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde 7 oyuncuyla mücadele veriyor.

        Şampiyonanın ilk gününde grup maçları oynandı. Türkiye, kadın kategorisindeki ilk maçında İskoçya'ya 2-1 mağlup oldu, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 2-1 yendi.

        Türkiye, senyör kategorisindeki ilk mücadelesinde İngiltere'yi 3-1 mağlup etti, ikinci maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye, erkek kategorisinde ise İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

        Avrupa Futgolf Şampiyonası, 13 Aralık Cuma günü final müsabakalarıyla tamamlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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