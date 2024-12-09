Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı

Türkiye, senyör kategorisindeki ilk mücadelesinde İngiltere'yi 3-1 mağlup etti, ikinci maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye, erkek kategorisinde ise İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği şampiyonada, 20 ülkeden 500 sporcu mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.