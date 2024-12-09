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        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 23:55 Güncelleme: 10.12.2024 - 00:13
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        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın söndürüldü.

        Side Mahallesi Cennetler mevkisinde bulunan 3 katlı binanın son katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

        Yangın esnasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen evde hasar oluştu.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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