Serik'te dilenci operasyonu düzenlendi
Antalya'nın Serik ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlardan para talep eden dilencilere yönelik denetimlerde bulundu. Bir dilencinin üzerinden 4 bin 340 lira çıktı.
Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan dilencilerin üzerlerinden çıkan paralara da el konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.