Antalya'da Suriyeli kişi tarafından sokakta bulunan çek sahibine ulaştırıldı

Kazancıçok da duyarlılığından dolayı Elsatam'a teşekkür etti.

Çekin üzerinde yazılı olan Servet Kazancıçok'a ulaşan Elsatam, çeki kendisine verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde meyve ve sebze toptancı halinde çalışan Satam Elsatam (29) sabah saatlerinde işe giderken yolda 315 bin lira değerinde çek buldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Suriye uyruklu kişi, sokakta bulduğu üzerinde 315 bin lira yazılı çeki sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.