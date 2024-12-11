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        Antalya'da bir evde 725 litre sahte içki ele geçirildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde şişelenmiş 725 litre sahte içki ve 90 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:35
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        Antalya'da bir evde 725 litre sahte içki ele geçirildi
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde şişelenmiş 725 litre sahte içki ve 90 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A'nın evinde sahte içki imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İl Jandarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliye ait evde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 725 litre sahte içki, 90 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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