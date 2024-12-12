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        Antalya'daki ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 19:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:44
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        Antalya'daki ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Merkez Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki 9 katlı bir apartmanın ikinci katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Kısa süreli paniğe neden olan yangın nedeniyle apartman sakinleri, çevredekilerin de yardımıyla tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan, yangına uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişinin neden olduğu iddia edildi.

        Yangında kullanılamaz hale gelen dairede yaşayan Dudu K. "Bir evladım var benim. Uyuşturucudan kafayı yedi 31 yaşında. Hepsini kurtarın." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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