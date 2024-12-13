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        Deri sektörü ihracatı artırmak için e-ticarete yöneldi

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / SERVET TÜMER - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, sektör olarak ihracatı artırmak amacıyla e-ticaret faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:12
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        Deri sektörü ihracatı artırmak için e-ticarete yöneldi
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / SERVET TÜMER - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, sektör olarak ihracatı artırmak amacıyla e-ticaret faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirtti.

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "13. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı", yerli firma temsilcileri ile yabancı alıcıların katılımıyla devam ediyor.

        Fuara katılan Karaca, AA muhabirine, 2023'ü 1,86 milyar dolarlık ihracatla kapatan deri ve deri mamulleri sektörünün, bu yıl ise ana pazar Rusya ve Ukrayna savaşının devam etmesi, dünya genelindeki ekonomik durgunluk nedeniyle yüzde 18'lik kayıp yaşadığını söyledi.

        Bu yıl 1,5 milyar dolarlık ihracatla seneyi bitirdiklerini ifade eden Karaca, "Antalya'da önemli bir fuar gerçekleştiriyoruz. Bu yılki açığı fuarda sağlanacak siparişlerle kapatmayı planlıyoruz. 2025'e daha umutlu giriyoruz. Amerika, Asya, Avrupa tüm bölgelerde fuarlara katılıyoruz, pazarlama etkinliklerine devam ediyoruz. İlk hedefimiz ihracatımızı daha fazla aşağıya düşürmemek ve üzerine yüzde 10 koyabilmek." dedi.

        Sektörün dünyada 350 milyar dolarlık pazar payına sahip olduğunu dile getiren Karaca, Türkiye'nin ise bu payın yüzde 1'lik kısmını aldığını kaydetti.

        Pazar payını artırmak için fuarların dışında e-ticaret çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Karaca, "Sektör olarak önceliğimiz e-ticaret. Dünyada e-ticaret önemli paya sahip. Bizim de bu treni yakalamamız gerekiyor. Bundan dolayı e-ticaret etkinliklerimizi çok ciddi oranda artırdık. Firmalarımıza tasarımdan üretime, pazarlamadan ihracata kadar dijitalleşme eğitimleri, danışmanlıkları veriyoruz. Çünkü artık dijital pazarlamaya ve dijital ihracata çok inanıyoruz." diye konuştu.

        - "Müşteriyi ve ürünü çeşitlendiriyoruz"

        Güven Karaca, sektörün Rusya ve Ukrayna'nın dışında alternatif pazarlar üzerinde son yıllarda önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

        İhracatta tek bir pazara bağlı kalmanın her zaman riskli olduğuna dikkati çeken Karaca, şunları söyledi:

        "ABD en büyük pazarlarımızdan bir tanesi. Mevcut başkan değişti ve dünya ticaretine bakış açısı çok farklı. Çin'e karşı bir tepkisi var, ticareti ve dünya ticaretini çok iyi bilen bir başkan. Burada Türkiye'nin avantajlı duruma geçeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ABD pazarında faaliyetlerimiz var. İhracatımızın yüzde 46'lık kısmını Avrupa'ya yapıyoruz. Onun dışında Hong Kong'a, Vietnam'a gidiyoruz. Yani Asya, Avrupa, Amerika'da müşteriyi çeşitlendiriyoruz, ürünü çeşitlendiriyoruz, tasarımı ön plana koyuyoruz."

        Karaca, deri ve deri mamulleri ihracatında kürk ve konfeksiyon sektörünün önemli olduğunun altını çizdi.

        Kürk ve konfeksiyon ihracatında kilogram başı değerin 130 dolar olduğunu bildiren Karaca, şöyle devam etti:

        "Dünyanın en kıymetli ürünlerinden birini ihraç ediyoruz ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkıda bulunuyoruz. İhracatta en değerli sektör mücevher ve birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada ise deri konfeksiyon var, 130 dolarla. Eğer mücevherden sonra en değerli ürünü biz satıyorsak, deri konfeksiyon tasarımının bir sorunu yok demektir. Bizim işimiz moda, modada yeniyi yapmazsanız satışı yakalayamayız. Sektörde çok iyi pozisyondayız."

        - "Bizden daha kaliteli deri konfeksiyon yapan bir ülke yok"

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül de bu yılı hedefledikleri ihracat rakamlarıyla kapatamadıklarını ancak 2025'ten daha umutlu olduklarını söyledi.

        Türk deri konfeksiyon sektörünün bugün dünyanın her yerinde var olduğunu dile getiren Sarıgül, "Dünyada bizden daha kaliteli deri konfeksiyon yapan bir ülke yok. Dünyanın en ünlü markaları dahil Türkiye'de üretiliyor. Şu anki sıkıntımız maliyetlerin artması. Bu yıl en fazla sırasıyla ABD, Almanya, Hollanda ve Kazakistan'a ihracat yaptık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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