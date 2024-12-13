Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın evinde yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın evinde yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.