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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:46 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:46
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 18 puanla 13. basamakta bulunuyor.

        Ligde son iki iç saha karşılaşmasını kazanan ve üç haftadır kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, Kayserispor müsabakasında da hanesine üç puan yazdırmak istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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