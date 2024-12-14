Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Ligde son iki iç saha karşılaşmasını kazanan ve üç haftadır kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, Kayserispor müsabakasında da hanesine üç puan yazdırmak istiyor.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 18 puanla 13. basamakta bulunuyor.

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