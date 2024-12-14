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        Alanya'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:45
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        Alanya'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        A.Ö. idaresindeki 07 HCT 08 plakalı kamyonet, Keşefli Mahallesi D-400 kara yolunda, M.Y'nin kullandığı 34 CRZ 497 plakalı otomobille çarpıştı.

        Savrulan otomobil, Alman uyruklu M.B. yönetimindeki 34 DBV 643 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden A.Ö. ve M.B. ile araçlardaki yolculardan E.B.L, B.M. ve F.B. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekibince, ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.B. ile B.M'nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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