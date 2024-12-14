Alanya'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

112 Acil Sağlık ekibince, ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.B. ile B.M'nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Kazada, sürücülerden A.Ö. ve M.B. ile araçlardaki yolculardan E.B.L, B.M. ve F.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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