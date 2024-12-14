Alanya'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
A.Ö. idaresindeki 07 HCT 08 plakalı kamyonet, Keşefli Mahallesi D-400 kara yolunda, M.Y'nin kullandığı 34 CRZ 497 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobil, Alman uyruklu M.B. yönetimindeki 34 DBV 643 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden A.Ö. ve M.B. ile araçlardaki yolculardan E.B.L, B.M. ve F.B. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekibince, ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.B. ile B.M'nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.
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