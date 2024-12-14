Antalya'da çiçekçiyi darbederek öldüren kişiye müebbet hapis talebi

Ağır yaralanan çiçekçi, hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanmıştı.

Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024'te, iddiaya göre, Kıvanç Şensöz'ün eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Sanığın, hiç konuşmadan yüzüne yumruk atarak yere düşürdüğü maktulü, hareketsiz kalmasına rağmen yerde tekmelediği, kaldırıp yere vurduğu bilgilerine yer verilen iddianamede, Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırıcı'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanığın daha sonra olayın gerçekleştiği yerin sahibi ve maktulün dayısı Ali Okur'u arayarak maktulü döveceğini, öldüreceğini söylediği aktarılan iddianamede, maktul ile sanığın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Ali Okur'a ait çiçekçi deposunda buluştuğu ifade edildi.

Maktulün, sanığa hesabı kardeşinin yönettiğini söylediği ve telefonu kardeşi Firdevs Yıldırıcı'ya verdiği, müştekinin de fotoğrafları sileceğini şüpheliye söylediği halde sanığın tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi.

İddianamede, sanığın, yabancı uyruklu eşiyle sosyal medya üzerinden çiçek satışı yaptığı belirtildi. Sanığın eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafının maktul Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında kullanılması üzerine, sanığın 11 Ekim'de maktulü arayarak tehdit ettiği ifadelerine yer verildi.

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