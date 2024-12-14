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        Antalya'da çiçekçiyi darbederek öldüren kişiye müebbet hapis talebi

        Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldüren kişi hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:43
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        Antalya'da çiçekçiyi darbederek öldüren kişiye müebbet hapis talebi
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        Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldüren kişi hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kepez ilçesinde 12 Ekim'de, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı darbederek öldüren Kıvanç Şensöz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın, yabancı uyruklu eşiyle sosyal medya üzerinden çiçek satışı yaptığı belirtildi. Sanığın eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafının maktul Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında kullanılması üzerine, sanığın 11 Ekim'de maktulü arayarak tehdit ettiği ifadelerine yer verildi.

        Maktulün, sanığa hesabı kardeşinin yönettiğini söylediği ve telefonu kardeşi Firdevs Yıldırıcı'ya verdiği, müştekinin de fotoğrafları sileceğini şüpheliye söylediği halde sanığın tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi.

        Sanığın daha sonra olayın gerçekleştiği yerin sahibi ve maktulün dayısı Ali Okur'u arayarak maktulü döveceğini, öldüreceğini söylediği aktarılan iddianamede, maktul ile sanığın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Ali Okur'a ait çiçekçi deposunda buluştuğu ifade edildi.

        Sanığın, hiç konuşmadan yüzüne yumruk atarak yere düşürdüğü maktulü, hareketsiz kalmasına rağmen yerde tekmelediği, kaldırıp yere vurduğu bilgilerine yer verilen iddianamede, Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırıcı'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

        İddianamede, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        - Olay

        Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024'te, iddiaya göre, Kıvanç Şensöz'ün eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

        Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Şensöz, çiçek deposunda Yıldırıcı'yı darbetmişti.

        Ağır yaralanan çiçekçi, hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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