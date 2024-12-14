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        Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 19:07 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:07
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        Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor karşılaşması, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk ve Moussa Djenepo maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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