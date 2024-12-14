Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor karşılaşması, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk ve Moussa Djenepo maçta forma giyemeyecek.
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