Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Augusto, Cordova
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mbakata, Arda Kızıldağ, Viana, Mustafa Eskihellaç, Daubin, Ogün Özçiçek, Halil Dervişoğlu, Maxim, Lungoyi (Dk. 34 Emre Taşdemir), Okereke
Sarı kartlar: Dk. 9 Lungoyi (Gaziantep FK), Dk. 37 Janvier, Dk. 45+3 Aliti (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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