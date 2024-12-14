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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 19:59 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GAİNPark

        Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Augusto, Cordova

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mbakata, Arda Kızıldağ, Viana, Mustafa Eskihellaç, Daubin, Ogün Özçiçek, Halil Dervişoğlu, Maxim, Lungoyi (Dk. 34 Emre Taşdemir), Okereke

        Sarı kartlar: Dk. 9 Lungoyi (Gaziantep FK), Dk. 37 Janvier, Dk. 45+3 Aliti (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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