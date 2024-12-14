Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Gaziantep karşısında güzel bir skorla galibiyet aldıklarını söyledi.

Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun başlamasıyla kontrolü tamamen ellerine aldıklarını dile getirdi.

Rakip karşısında çok fazla pozisyona girdiklerini dile getiren Uğurlu, "Özellikle ilk 20-25 dakika çok ciddi pozisyonlar yakaladık. Çok temaslı oynadık, çok agresif oynadık. Tabii bu tempoyu maçın tamamına yaymak, 90 dakikaya yaymak çok kolay olmuyor." dedi.

Uğurlu, ilk yarının son 10 dakikasında Gaziantep'in oyuna biraz daha ortak olduğunu ve pozisyonlara girdiğini belirterek, ikinci yarıya da oyuncularının hızlı ve iyi başladığını kaydetti. İkinci yarıdaki golden sonra Gaziantep'e 1-2 pozisyon verdiklerini anlatan Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarının son 10 dakikası ve ikinci yarıdaki bir 10 dakikalık bölümde oyun ortak geçti. Oyunun büyük bölümünde ise daha çok pozisyona giren, topa sahip, daha istekli, daha coşkulu, daha şiddetli olan takım Alanyaspor'du. Yine oyuncu değişiklikleriyle merkezi Richard ile ikilerken, Rony Lopez ve Hwang ile de kaleye daha rahat indik ve pozisyonlar yakaladık. Hwang ile bulduğumuz gollerle de hem skor anlamında hem de oyun anlamında rahatladık."

İyi mücadele eden rakip takımın ise 3-4 oyuncusunun eksik olduğunu hatırlatan Uğurlu, kazandıkları bu maçtan da bir şeyler çıkaracaklarını vurguladı. Uğurlu, güzel bir galibiyet elde ettiklerini hatırlatarak, "3-0'lık güzel bir skorla alınan galibiyet var. Ancak kendimizi geliştirme adına analizlerimizi yaparak, daha fazla çalışarak çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.