Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi

Şampiyonada, Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda "yalın yay" kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması da amaçlandı.

"Makaralı yay", "yalın yay (barebow)" ve "klasik yay" kategorilerinde yapılan şampiyonanın son gününde madalya atışları yapıldı.

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