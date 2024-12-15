Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Soner Dikmen, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Gaich
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Bourabia, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Bahoken
Gol: Dk. 45 Van de Streek (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt (Onvo Antalyaspor)
ANTALYA
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