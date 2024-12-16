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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve seralarda su baskını yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:47
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve seralarda su baskını yaşandı.

        İlçede gece boyunca süren yağış, zaman etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Sağanağın ardından Mavikent, Beykonak, Kum ve Göksu Mahallelerindeki bazı evler ile seraları su bastı.

        Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, AA muhabirine, vatandaşların kendi imkanlarıyla sera ve evlerine giren suları tahliye etmeye çalıştığını söyledi.

        Su taşkını nedeniyle zarar gören seraların bazılarının TARSİM sigortası bulunduğunu belirten Kökce, "Seraların bir kısmı ise mülkiyet sorunu nedeniyle sigortasız. Allah daha beterinden korusun, çiftçilerimize 'geçmiş olsun' diyorum. Su baskınından ilk belirlemelere göre yaklaşık 400 dekar sera ve 60 civarında seraların yakınındaki ev etkilendi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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