Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve seralarda su baskını yaşandı.

İlçede gece boyunca süren yağış, zaman etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Sağanağın ardından Mavikent, Beykonak, Kum ve Göksu Mahallelerindeki bazı evler ile seraları su bastı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, AA muhabirine, vatandaşların kendi imkanlarıyla sera ve evlerine giren suları tahliye etmeye çalıştığını söyledi.