Antalya'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Oğlunun intihar amaçlı yangını çıkardığını öne süren Mahmut A, "Eve güçlükle girerek oğlumu kurtardım. Ben de az kalsın dumandan etkilendiğim için evden çıkamayacaktım. Oğlumun 3 yabancı dili var, otellerde çalıştı ama uyuşturucu nedeniyle hayatı karardı. Oğlumun kurtarılmasını istiyorum." dedi.

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