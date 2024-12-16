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        Antalya'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:56
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        Antalya'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kızılsaray Mahallesi'ndeki bodrum katındaki evinden dumanlar çıktığını gören Mahmut A. durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Mahmut A. bu sırada evine girerek dumandan hafif şekilde etkilenen oğlu İ.A'yı (31) dışarıya çıkardı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Polis ekipleri yangını kasten çıkardığı öne sürülen İ.A'yı gözaltına aldı.

        Baba Mahmut A, gazetecilere, oğlunun 5 yıldır madde bağımlısı olduğunu belirtti.

        Oğlunun intihar amaçlı yangını çıkardığını öne süren Mahmut A, "Eve güçlükle girerek oğlumu kurtardım. Ben de az kalsın dumandan etkilendiğim için evden çıkamayacaktım. Oğlumun 3 yabancı dili var, otellerde çalıştı ama uyuşturucu nedeniyle hayatı karardı. Oğlumun kurtarılmasını istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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