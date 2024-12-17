Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 203 şüpheli tutuklandı
Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 179 şüpheliden 203'ü tutuklandı.
Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 179 şüpheliden 203'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, yağma, kapkaç, dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri uygulaması ve aranan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından son bir haftada 179 bin 66 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bunlardan arandıkları belirlenen 2 bin 179'u yakalandı.
Yakalanan kişilerden adliyeye sevk edilen 203'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denetimlerde, 9 çalıntı otomobil ile motosiklet, 49 ruhsatsız silah, 412 fişek ve 9 kesici alet ele geçirildi.
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