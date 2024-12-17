Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 203 şüpheli tutuklandı

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 179 şüpheliden 203'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, yağma, kapkaç, dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri uygulaması ve aranan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.