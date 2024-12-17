Antalya'da "Yılbaşı Festivali" düzenlenecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "Yılbaşı Festivali", 20-29 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "Yılbaşı Festivali", 20-29 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak festivalde birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.
Kent sakinlerine yılbaşı coşkusu yaşatacak festivalde, her gün 12.00 ila 22.00 saatleri arasında çeşitli gösteriler ve konserler olacak.
Festival kapsamında kentte yerleşik yaşayan yabancılar da kendi kültürlerini tanıtan etkinlikler düzenleyecek.
Alanda kurulacak dev kar küresinin yanı sıra yapay kar yağışı da ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak.
Çeşitli atölye çalışmalarının da gerçekleştirileceği festivalde, yılbaşına özel birçok ürün sergilenecek.
Ayrıca alanda yer alacak yeni yıl pazarında, yiyecek, içecek ve hediyelik eşya stantları bulunacak.
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