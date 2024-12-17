Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Yılbaşı Festivali" düzenlenecek

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "Yılbaşı Festivali", 20-29 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Yılbaşı Festivali" düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "Yılbaşı Festivali", 20-29 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak festivalde birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

        Kent sakinlerine yılbaşı coşkusu yaşatacak festivalde, her gün 12.00 ila 22.00 saatleri arasında çeşitli gösteriler ve konserler olacak.

        Festival kapsamında kentte yerleşik yaşayan yabancılar da kendi kültürlerini tanıtan etkinlikler düzenleyecek.

        Alanda kurulacak dev kar küresinin yanı sıra yapay kar yağışı da ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak.

        Çeşitli atölye çalışmalarının da gerçekleştirileceği festivalde, yılbaşına özel birçok ürün sergilenecek.

        Ayrıca alanda yer alacak yeni yıl pazarında, yiyecek, içecek ve hediyelik eşya stantları bulunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktor Feray Balkan cinayetinde mahkemeden 8 Mart vurgusu!
        Doktor Feray Balkan cinayetinde mahkemeden 8 Mart vurgusu!
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Kemer Kaymakamlığından AA'ya teşekkür plaketi
        Kemer Kaymakamlığından AA'ya teşekkür plaketi
        "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs'ta yapılacak
        "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs'ta yapılacak
        SERKONDER'in başkanlığına Ufuk Salih Uslu seçildi
        SERKONDER'in başkanlığına Ufuk Salih Uslu seçildi
        Deri ayakkabı ve saraciye sektörü 2025'ten umutlu
        Deri ayakkabı ve saraciye sektörü 2025'ten umutlu
        Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un tedavisi sürüyor
        Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un tedavisi sürüyor
        Arkadaş katiline 25 yıl hapis
        Arkadaş katiline 25 yıl hapis