Antalya'da "Yılbaşı Festivali" düzenlenecek

Ayrıca alanda yer alacak yeni yıl pazarında, yiyecek, içecek ve hediyelik eşya stantları bulunacak.

Çeşitli atölye çalışmalarının da gerçekleştirileceği festivalde, yılbaşına özel birçok ürün sergilenecek.

Festival kapsamında kentte yerleşik yaşayan yabancılar da kendi kültürlerini tanıtan etkinlikler düzenleyecek.

Kent sakinlerine yılbaşı coşkusu yaşatacak festivalde, her gün 12.00 ila 22.00 saatleri arasında çeşitli gösteriler ve konserler olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak festivalde birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

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